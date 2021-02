«Non voglio citare la Ternana perchè sta facendo un campionato a parte. Se dopo una ventina di partite purtroppo siamo in quella zona di classifica dobbiamo prendere atto che possiamo vincere con chiunque ma perdere anche con chiunque. Non voglio trovare alibi perché non è giusto Come tante altre squadre abbiamo avuti diversi problemi. Non abbiamo mai fatto un’amichevole prima dell’inizio del campionato e non ci conoscevamo bene. Sono state una serie di vicissitudini che hanno portato a questa situazione. Aspettarsi che il Palermo facesse un campionato “diverso” non era scontato». Queste le parole del difensore del Palermo, Marconi, ai microfoni di “Siamo Aquile”.