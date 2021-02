«Piano piano sto riprendendo la mia forma fisica, non è facile, ma lo staff medico mi ha gestito bene. Il problema è che essendo un infortunio al polpaccio c’è una probabilità di una ricaduta magari un po’ più probabile. Catanzaro? Non sono contento se il Palermo non riesce a far risultato. In campo ci andiamo noi, cerchiamo sempre di dare il massimo. Purtroppo con il Catanzaro per colpa di un episodio non abbiamo portato a casa i punti. Nelle partite dove giochi con squadre che sono organizzate da anni, molto spesso gli episodi sono fondamentali». Queste le parole del difensore del Palermo, Marconi, ai microfoni di “Siamo Aquile”.