Il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Io non voglio fare previsioni, perché non è giusto e prematuro. A Monza quando sono arrivato l’obiettivo era vincere ma non ci siamo riusciti. A Cremona il primo anno l’obiettivo era vincere, ma non ci siamo riusciti subito. Dobbiamo arrivare ai risultati tramite il gioco e le prestazioni».