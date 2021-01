Intervenuto in conferenza stampa, Marco Marchionni, tecnico del Foggia, si è espresso così in merito alla trasferta contro il Catania:

« Affrontiamo una squadra forte, esperta e motivata, non ci possiamo permettere cali di tensione. La nostra settimana è stata intensa, abbiamo analizzato gli errori commessi e studiato le alternative. Voglio rivedere la squadra che conosciamo, per dare continuità al percorso fatto fin ora.





Per quanto riguarda la formazione, perdiamo Del Prete per un po’ e non ci saranno neanche Vitale e Ibou Balde, ma ho fiducia nei ragazzi che ho a disposizione».