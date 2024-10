Marchetti: «Esonero di Gorini scelta difficile. Dal Canto allenatore da Cittadella, non tutti lo sono»

Alessandro Dal Canto è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore del Cittadella. Il direttore generale del club, Stefano Marchetti, ha rilasciato le seguenti parole, raccolte da Trivenetogoal.it:

«L’esonero è stata una scelta difficile, che va contro il mio modo di pensare. Ci sono momenti in cui vanno fatte delle scelte, anche in controtendenza rispetto a quello che di solito facciamo. Volevamo far prendere consapevolezza a tutti la delicatezza del momento, siamo a inizio campionato, dobbiamo capire che tutti dobbiamo dare il massimo. Per quanto riguarda Dal Canto si tratta di una scelta ponderata in funzione ai valori che abbiamo al Cittadella. In lui ho visto, oltre al curriculum importante, un uomo di spessore e un tecnico molto preparato, la mia scelta è stata improntata sull’aspetto umano e caratteriale perché non tutti sono allenatori da Cittadella. Conoscendolo, ho capito che secondo me poteva essere la figura giusta per continuare il lavoro di questi anni. Non ho avuto dubbi nella scelta, siamo qui in una giornata personalmente non bellissima perché quando si esonera è sempre una sconfitta per tutti. Ricominciamo e cerchiamo di gettare le basi per il futuro. Non ho preso le decisioni di pancia, mi serve del tempo e ho pensato tanto, raschiando il fondo del barile fino in fondo».