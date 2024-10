Calciomercato Bari: gli occhi di Magalini e Di Cesare su tre giocatori di Serie C

Il Bari comincia a lavorare in ottica mercato per non farsi trovare impreparato a gennio. Il duo Magalini-Di Cesare – riporta Il Quotidiano di Puglia – è stato in giro per i vari campi di Serie C nel corso di questo weekend, per osservare da vicino alcuni profili: per la difesa interessa Antony Angileri del Monopoli, mentre in casa Audace Cerignola si valutano il centrocampista Galo Capomaggio e l’attaccante Francesco Salvemini. Tuttavia, al momento, non ci sono trattative ma semplici interessamenti.

Continue Reading