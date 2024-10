Carrarese, contro il Mantova allo Stadio dei Marmi? La situazione

Sono ore calde in casa Carrarese, impegnata nel match casalingo contro il Mantova, valevole per la nona giornata di Serie B e in programma domenica 20 ottobre. Attualmente, però, non si sa dove si giocherà: infatti – riporta La Nazione – mancano ancora gli ultimi ritocchi prima che lo Stadio dei Marmi, storico impianto di casa dei toscani, sia pronto all’uso. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Sarebbe in dubbio anche l’Arena Garibaldi di Pisa per lavori di risemina.

