Ex rosa, Iachini: «La Sampdoria può lottare per le prime due posizioni»

Ai microfoni de “La Repubblica“, mister Giuseppe Iachini ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Sampdoria, una delle sue ex squadre:

«I sette mesi a Genova sono stati intensi come pochi, valgono come dieci anni normali, e con una gioia incredibile. Tanti tifosi che incontro hanno vissuto quella promozione quasi come un altro Scudetto. All’inizio non fu facile, quando si cambia ci sono sempre delle difficoltà, il clima era pensante con la retrocessione che aveva lasciato tanta amarezza, alcuni giocatori sentivano questa pressione, scendevano in campo e non rischiavano.

Sottil? È arrivato molto prima e questo è un vantaggio perché in questi casi serve sempre tempo, non si può mettere tutto a posto immediatamente. Il campionato poi è ancora lungo, hanno preso ottimi giocatori da Serie B e in qualche caso anche di categoria superiore. Può lottare sicuramente e ha la possibilità di agganciare le prime due piazze. Coda ad un passo dal record di Schwoch? Coda è bravissimo negli ultimi 25 metri e implacabile in area di rigore, Stefan era un attaccante di profondità e velocità. Sono due prime punte molto forti, i numeri parlano chiaro, ma hanno caratteristiche molto diverse. È difficile fare un confronto».