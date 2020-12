Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità.

Lo ha deciso, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, un tribunale in Argentina, secondo quanto riportato dal Clarin.





Dopo la sua morte la 25enne Magali Gil, ha chiesto il test del DNA. La giovane donna – che è stata adottata – dichiara che due anni fa la madre naturale le ha rivelato che il suo vero padre potrebbe essere Maradona.