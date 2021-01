Non accennano a placarsi le polemiche sull’eredità di Diego Armando Maradona e dall’Argentina arriva la clamorosa notizia: il Pibe de Oro avrebbe un’altra figlia. Il suo nome è Eugenia Laprovíttola, 25 anni, gioca a calcio, è mancina e porta il 10 sulle spalle, proprio come il presunto padre biologico. Con parole chiare e schiette, la giovane calciatrice ha raccontato al giornalista argentino Luis Ventura la sua storia.

Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, lei stessa avrebbe scoperto per caso la presunta parentela con il grande campione. Data in adozione quando era bambina, solo di recente ha iniziato ad approfondire il suo passato familiare. Lapravitala avrebbe anche conosciuto Maradona tra il 2018 e il 2019, ignorando che potesse essere suo padre: adesso vorrebbe incontrare la madre biologica e scoprire la verità. Ma i soldi non c’entrano nulla per la 25enne di Berrisso, provincia di Buenos Aires, che ha fatto di sapere di non essere interessata all’eredità del Diez.





Ma la verità, secondo Claudia Villafañe, non si saprà mai. Lo avrebbe confidato a Ventura tempo fa. “Forse mi chiamerà per ritrattare ma ho parlato con Claudia un paio di anni fa e lei mi aveva detto che in tutta questa storia c’erano molti figli, non aveva nemmeno idea di quanti perché Diego non ha mai usato il preservativo”, ha detto nel corso della trasmissione argentina “Secretos Verdaderos”.