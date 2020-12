Le indiscrezioni pubblicate sui risultati dell’autopsia sul corpo di Maradona hanno scongiurato l’ipotesi sull’assunzione di droghe o alcol da parte di Diego nei giorni precedenti al decesso, evidenziando invece come non gli fosse stata somministrata alcuna medicina per i problemi cardiaci di cui soffriva.

La figlia di Gianinna ha pubblicato un messaggio polemico su Twitter nei confronti di chi aveva alluso a nuovi problemi con i vecchi vizi da parte dell’ex calciatore: «A tutti i figli di pu***na che aspettano l’autopsia di mio padre per avere droghe, marijuana e alcol. Non sono un dottore, ma sembrava molto gonfio. La voce era robotica. Non era la sua voce. Stava succedendo ed io ero la pazza fuori di testa».