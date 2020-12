Maradona e il reportage di Repubblica. cinque giorni prima del suo ultimo compleanno chiese a France Football, in cambio di un un’intervista, una copia del Pallone d’Oro vinto e rubato a Napoli dalla camorra.

Di seguito il racconto del particolare inedito: “Cinque giorni prima ha ricevuto gli inviati di France Football per un’intervista definitiva sul suo tempo, su queste sei decadi di vita memorabile. Diego ha accettato per un solo motivo: in cambio delle sue parole, ha chiesto che gli portino a casa una copia del Pallone d’Oro che gli era stato rubato a Napoli dalla camorra e poi fuso, come raccontò un pentito.





Tiene molto a quel trofeo. Se alla sua epoca il Pallone d’Oro fosse stato aperto ai giocatori di tutto il mondo, come accade oggi, in banca Diego ne avrebbe una collezione formidabile, altro che la copia in arrivo da Parigi. Quest’unico esemplare postumo andrà ad ingrassare l’eredità per la quale i suoi parenti stanno per scannarsi, meno di un mese e la profezia si sarà avverata. Lui lo sapeva, per questo disse che avrebbe lasciato tutto in beneficenza”.

Che triste compleanno, che giorno orrendo. Diego non riesce più a respirare, ma non è soltanto l’acqua a pesargli sul cuore.