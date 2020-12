Dopo la morte di Diego Armando Maradona stanno spuntano potenziali figli praticamente ovunque. Adesso anche Santiago Lara ha chiesto la riesumazione del corpo del campione argentino, sostenendo di essere suo figlio.

Di seguito le parole di Lara riportate dal “Corriere dello Sport”: «Sono determinato a sottoporre il corpo di Diego al test del Dna. E’ dal 2004 che abbiamo avviato l’iter per il riconoscimento. Voglio lottare per la mia identità. Non vorrei chiedere la riesumazione della salma, ma se questa fosse l’unica soluzione per dimostrare che Diego Armando Maradona è mio padre, allora alla fine sarei costretto a farlo. Credo che Diego sapesse di essere mio padre. Quando ero piccolo mia madre mi portò a casa sua per presentarmelo. So che tutto questo è difficile da dimostrare ma è così che è andata».