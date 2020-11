Vincenzo Manzo, allenatore del Piacenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Telelibertà”:

«Lo ammetto, me la sono vista brutta. Addirittura, certe notti sono rimasto sveglio per il timore di non svegliarmi più il giorno dopo. E’ una malattia davvero terribile e per questo mi sento di lanciare un messaggio: non abbandoniamo le persone che si ammalano di Covid. La solitudine, in certi momenti, è davvero devastante».





«Tra crisi respiratorie e attacchi di panico, mi hanno salvato la vicinanza di mia moglie, dei figli e della società: mi sono sempre stati vicino attraverso messaggi e telefonate quotidiane. Non ce l’avrei fatta senza di loro».