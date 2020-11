Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato attraverso le colonne del “Corriere dello Sport”.

«La gara ha fatto emergere problematiche serie come il gol preso visti i due giocatori lasciati soli. Ci siamo fatti mettere sotto negli ultimi minuti del primo tempo, meno male che siamo tornati negli spogliatoio, poi abbiamo fallito grosse occasioni. Ci sono difetti da correggere e non guardo la classifica avendo giocato più di altri. Mi sento in vetta di un punto. Siamo una buona squadra che gioca contro altre buone squadre, tenendo il profilo giusto. Lucarelli è una magia, sa dire ai giocatori le cose buone e soprattutto quelle sbagliate».