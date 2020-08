Attraverso il proprio sito ufficiale il Mantova ha annunciato un nuovo acquisto. Ecco il comunicato:

“Mantova 1911 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del difensore Erik Panizzi, classe 1994.

Erik Panizzi è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggiana, per poi collezionare, nell’arco di 9 stagioni, più di 100 presenze in Serie C, vestendo le maglie di SPAL, Vicenza, Aurora Pro Patria, Reggiana, Alessandria e Robur Siena.

Mantova 1911 rivolge a Erik Panizzi un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa”.