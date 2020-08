Altri 8 nuovi casi di positivi al Covid-19, per un totale di 36, nel Ragusano, numeri mai raggiunti, nemmeno ai tempi del lockdown. Come riportato da “LaSicilia.it”, tra i nuovi contagiati sono presenti un anziano di Ispica, ospitato in una casa di riposo a Modica, una signora di 68 anni ed un signore di 50. Tra i giovani rientrati da Malta altri 5 sono risultati positivi, facendo salire il totale a 10.