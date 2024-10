Mantova-Palermo, Nedelcearu: «Testa al Cittadella, unico obiettivo è vincere»

Il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu ha commentato il pareggio contro il Mantova ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita difficile, fino alla fine abbiamo provato a vincere. Abbiamo ottenuto il terzo risultato utile; ora dobbiamo tornare a vincere domenica in casa contro il Cittadella. 900 tifosi? Sappiamo già che ci seguono sempre anche fuori casa, speriamo di regalare loro una vittoria già contro il Cittadella. È una partita importante per noi, così come tutte le altre; il nostro unico obiettivo è vincere in casa contro il Cittadella».