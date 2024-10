Mantova-Palermo, Dionisi: «Meritavamo qualcosa in più ma il risultato è giusto»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero per commentare il pareggio contro il Mantova:

«È stata una partita con poche occasioni, siamo stati più bravi nel secondo tempo rispetto al primo. Volevamo di più e penso si sia visto; fino alla fine abbiamo attaccato, l’avversario era difficile da affrontare e non era semplice prepararla in pochi giorni. Peccato. Sapevamo che non sarebbe stato facile, la prestazione c’è stata e il risultato ci dà continuità. Dobbiamo prendere le cose positive per pensare alla prossima partita. Nel secondo tempo abbiamo creato dei presupposti, loro nel primo tempo hanno sbagliato meno perché abbiamo messo poca pressione. Nel computo generale forse meritavamo qualcosa in più, ma il risultato è giusto. Cittadella? Squadra ostica, ha sempre ottenuto obiettivi importanti, dobbiamo recuperare energie».