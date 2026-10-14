Mantova-Palermo, arbitra Zufferli: tutte le designazioni arbitrali della 7^ giornata di serie B
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie B. Per la sfida tra Mantova e Palermo, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17:15, è stato designato l’arbitro Luca Zufferli.
A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Peretti e Boato, mentre il quarto ufficiale sarà Zanotti. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Del Giovane nel ruolo di AVAR.
I rosanero si preparano dunque alla trasferta contro il Mantova, in un appuntamento importante per il cammino in campionato. L’attenzione sarà rivolta anche alla direzione arbitrale, chiamata a garantire regolarità e gestione corretta degli episodi chiave della partita.
Gli arbitri della Serie B
HELLAS VERONA – CATANZARO Venerdì 16/10 h. 20:30
PERRI
DI GIACINTO – PISTARELLI
IV: DRIGO
VAR: SANTORO
AVAR: GARIGLIO
ASCOLI – EMPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
MAZZONI (foto)
GALIMBERTI – PEDONE
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
BENEVENTO – VICENZA Sabato 17/10 h. 15.00
GALIPO’
ZANELLATI – TEMPESTILLI
IV: ESPOSITO
VAR: GIUA (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
AVAR: FOURNEAU (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
CARRARESE – MODENA Sabato 17/10 h. 15.00
LA PENNA
BIANCHINI – COLAIANNI
IV: MARINELLI
VAR: BARONI
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – VIRTUS ENTELLA Sabato 17/10 h. 15:00
MADONIA
ROSSI M. – GARZELLI
IV: FELICIANI
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
MANTOVA – PALERMO Sabato 17/10 h. 17:15
ZUFFERLI
PERETTI – BOATO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DEL GIOVANE
PISA CREMONESE Sabato 17/10 h. 19:30
DI LORETO
D GIOIA – GRASSO
IV: TREMOLADA
VAR: VOLPI
AVAR: CAMPLONE
JUVE STABIA – SUDTIROL Domenica 18/10 h. 15.00
RAPUANO
LUCIANI – CORTESE
IV: ACQUAFREDDA
VAR: PICCININI
AVAR: DIONISI
CESENA – AVELLINO Domenica 18/10 h. 17.15
PERENZONI
GENTILE – DJURDJEVIC
IV: CEREA
VAR: MASSIMI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – AREZZO Domenica 18/10 h. 19.30
COLOMBO
MASTRODONATO – RUSSO
IV: TURRINI
VAR: FABBRI
AVAR: DEL GIOVANE