Mantova-Palermo, arbitra Zufferli: tutte le designazioni arbitrali della 7^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
zufferli

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie B. Per la sfida tra Mantova e Palermo, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17:15, è stato designato l’arbitro Luca Zufferli.

A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Peretti e Boato, mentre il quarto ufficiale sarà Zanotti. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Del Giovane nel ruolo di AVAR.


I rosanero si preparano dunque alla trasferta contro il Mantova, in un appuntamento importante per il cammino in campionato. L’attenzione sarà rivolta anche alla direzione arbitrale, chiamata a garantire regolarità e gestione corretta degli episodi chiave della partita.

Gli arbitri della Serie B

HELLAS VERONA – CATANZARO Venerdì 16/10 h. 20:30

PERRI

DI GIACINTO – PISTARELLI

IV:      DRIGO

VAR:     SANTORO

AVAR: GARIGLIO

 

ASCOLI – EMPOLI   Sabato 17/10  h. 15.00

MAZZONI (foto)

GALIMBERTI – PEDONE

IV:      ALLEGRETTA

VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

 

BENEVENTO – VICENZA   Sabato 17/10 h. 15.00

GALIPO’

ZANELLATI – TEMPESTILLI

IV:       ESPOSITO

VAR: GIUA (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

AVAR:  FOURNEAU (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

 

CARRARESE – MODENA   Sabato 17/10  h. 15.00 

LA PENNA

BIANCHINI – COLAIANNI

IV:     MARINELLI

VAR:     BARONI

AVAR:     DI PAOLO

 

PADOVA – VIRTUS ENTELLA    Sabato 17/10  h. 15:00

MADONIA

ROSSI M. – GARZELLI

IV:      FELICIANI

VAR:     PRONTERA

AVAR:     PATERNA

 

MANTOVA – PALERMO   Sabato 17/10  h. 17:15

ZUFFERLI

PERETTI – BOATO

IV:     ZANOTTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DEL GIOVANE

 

PISA CREMONESE   Sabato 17/10  h. 19:30

DI LORETO

D GIOIA – GRASSO

IV:     TREMOLADA

VAR:     VOLPI

AVAR:     CAMPLONE

 

JUVE STABIA – SUDTIROL  Domenica 18/10 h. 15.00

RAPUANO

LUCIANI – CORTESE

IV:     ACQUAFREDDA

VAR:      PICCININI

AVAR:       DIONISI

 

CESENA – AVELLINO Domenica 18/10 h. 17.15

PERENZONI

GENTILE – DJURDJEVIC

IV:       CEREA

VAR:      MASSIMI

AVAR:      PAGANESSI

 

SAMPDORIA – AREZZO Domenica 18/10 h. 19.30

COLOMBO

MASTRODONATO – RUSSO

IV:     TURRINI

VAR:    FABBRI

AVAR:      DEL GIOVANE

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