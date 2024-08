Mantova, nasce il nuovo centro sportivo. Piccoli: «Abbiamo già vinto la prima partita di questa Serie B»

Filippo Piccoli, presidente del Mantova, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram l’apertura del nuovo Sinergy Mantova Center, segnando un significativo passo avanti nell’ambito del rinnovamento infrastrutturale del club. La trasformazione, completata in soli 60 giorni, rappresenta la prima fase di un ambizioso progetto triennale che punta a elevare il livello del centro sportivo a standard d’eccellenza.

Il presidente Piccoli ha espresso grande entusiasmo per il lavoro svolto: «In 60 giorni abbiamo rivoluzionato il centro sportivo del Mantova. Abbiamo già vinto la prima partita di questa Serie B». La metafora usata riflette non solo il successo del rapido avanzamento dei lavori, ma anche l’ottimismo per la stagione sportiva in corso. “Non so ancora dove ci porterà il percorso iniziato 13 mesi fa, ma so che sarà caratterizzato da un grande cuore. Sarà una battaglia, ma per oggi abbiamo vinto.”

La realizzazione del Sinergy Mantova Center è vista dal club non solo come un miglioramento delle infrastrutture esistenti, ma anche come una dichiarazione di intenti sul futuro del Mantova. «Ci saranno tempi e modi per gli applausi, ma non è questo ciò che vogliamo: è nata la nuova casa del Mantova. Fra tre anni avremo un centro sportivo d’eccellenza» ha aggiunto Piccoli, delineando le prospettive di crescita e sviluppo per il club nei prossimi anni.

Questo progetto non solo aumenterà il prestigio e le capacità operative del Mantova, ma mira anche a creare un ambiente più motivante e professionale per atleti e staff, cruciali per il raggiungimento degli obiettivi sportivi a medio e lungo termine. Con questo slancio iniziale, il Mantova si proietta con fiducia verso il futuro, sperando di tradurre questi investimenti in successi tangibili sia dentro che fuori dal campo.

