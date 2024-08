Pisa, UFFICIALE: preso il classe 2003 Samuele Angori

Il Pisa accoglie Samuele Angori. Calciatore mancino classe 2003, arriva a titolo definitivo dall’Empoli. A renderlo noto è lo stesso Pisa mediante il seguente comunicato:

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Empoli FC per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Angori che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Difensore laterale mancino, classe 2003, Angori è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Perugia, Torino ed Empoli prima di debuttare tra i Professionisti nella passata stagione con indosso la maglia del Pontedera (Serie C): con i granata ha disputato 35 partite (3 gol e 7 assist) conquistando anche la convocazione in Nazionale Under 20.

Rivolgiamo a Samuele un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori”.