Di Marzio: “Pisa, per l’attacco l’obiettivo è Partipilo: contatti avviati”

Nel calciomercato della Serie B, il nome di Anthony Partipilo si fa sempre più caldo. Filippo Inzaghi, con la sua chiara intenzione di potenziare l’ala d’attacco della sua squadra, sembra aver individuato in Partipilo il rinforzo ideale per la prossima stagione. Dopo aver valutato Rigoberto Rivas, Manuel Marras e Demba Seck, l’attenzione si è ora spostata sul giocatore del Parma.

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, i primi contatti tra la società toscana, guidata da Inzaghi, e il Parma sono già in corso. Inizialmente sembrava che Partipilo potesse fare ritorno al Bari, squadra con la quale ha già avuto un passato significativo. Tuttavia, le condizioni economiche richieste hanno reso l’operazione troppo onerosa per il club pugliese.

Con il Cesena che si è ritirato dalla corsa, la destinazione nerazzurra emerge come quella più probabile e ideale per Partipilo. La sua esperienza e le sue capacità tecniche lo rendono un candidato di primo piano per rafforzare l’attacco, rispondendo così alle precise richieste tattiche di Inzaghi.

La trattativa tra le due società sarà cruciale per determinare il futuro di Partipilo. La possibilità di giocare in un ambiente stimolante sotto la guida di un tecnico esperto come Inzaghi potrebbe essere decisiva per il giocatore, nel valutare la propria carriera e il prossimo passo professionale. Gli appassionati di calcio e i tifosi della squadra toscana restano in attesa di ulteriori sviluppi, sperando di vedere Partipilo indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione.