Mantova, Mancuso: «A Palermo sono stato bene. Mercoledì penserò solo al bene della squadra»

Nel post-partita di Sampdoria-Mantova, match della decima giornata di Serie B terminato 1 a 0, Leonardo Mancuso ha analizzato la sconfitta, soffermandosi anche sul suo gol annullato e sulla prossima sfida contro il suo ex Palermo:

«Ho visto la palla che spioveva e l’errore del portiere. L’ha smanacciata male verso di me, io ho calciato subito in porta e dopo il rimbalzo la sfera è entrata. L’arbitro ci ha detto che c’era un fallo sul portiere e non ha convalidato il gol. Ingiustamente, direi. L’impressione avuta dal vivo l’ho confermata rivedendo l’azione. Quando si perde può sembrare sbagliato dichiarare di aver giocato bene ma credo che il pari sarebbe stato un risultato più giusto. Essere venuti qua e aver fatto una partita del genere non può che alimentare la nostra fiducia in vista delle prossime partite. A Palermo sono stato bene, ma mercoledì penserò ovviamente al Mantova per far bene e per continuare il nostro percorso».