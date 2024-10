Frosinone-Pisa, Gelli: «Il cambio di allenatore ci serviva, soprattutto a livello mentale»

Nel post-partita di Frosinone-Pisa, match della decima giornata di Serie B terminato 0 a 0, il centrocampista ciociaro, Francesco Gelli, ha parlato in sala stampa. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da CalcioFrosinone.it:

«In questa settimana il mister ha lavorato su alcune mancanze che avevamo a livello caratteriale, su come vivere la partita. E’ stato molto chiaro su quello che vuole e noi cerchiamo di dimostrare che abbiamo tutto quello che ci è mancato in questo avvio. Oggi è un punto di partenza, perché saper giocare in 10 contro la prima in classifica è sintomo di una squadra che c’è con la testa e che sa cosa vuole. La squadra ci abbia messo sempre impegno anche quando le cose venivano meno, ma il cambio allenatore è una cosa che serviva alla squadra, soprattutto a livello mentale. Greco sta lavorando su quello magari accantonando l’aspetto tattico. Parole di Stirpe? La squadra le ha prese come doveva, ci siamo guardati in faccia e sono state parole che hanno colpito essendo state giuste. Nessuno vuole sentirsi dire queste cose e abbiamo dato tutti qualcosa in più. Partire così dopo 3 minuti in 10 non è facile, ci siamo messi lì compatti e abbiamo fatto quello che dovevamo. Avremmo dovuto approfittare meglio di alcune circostanze e provare a segnare, ma la partita è stata fatta in modo perfetto sia a livello tattico che a livello di spirito».