Mantova-Cremonese, vergogna al “Martelli”: tifoso ospite disabile colpito al volto da un teppista locale

Un episodio sconcertante ha turbato gli animi prima del fischio d’inizio del derby lombardo al “Martelli”, tra Mantova e Cremonese, tenutosi sabato pomeriggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un tifoso della Cremonese, affetto da disabilità, è stato colpito al volto da un individuo identificato come appartenente alla tifoseria locale del Mantova, che è poi riuscito a fuggire nonostante l’intervento delle forze dell’ordine.

L’incidente è avvenuto subito dopo che la polizia aveva apparentemente sedato un acceso confronto tra le due tifoserie, momento in cui la situazione sembrava essere sotto controllo. Il gesto ha scatenato una vasta indignazione, mettendo in luce i pericolosi livelli di violenza che ancora affliggono il calcio italiano, soprattutto in incontri dal forte carico emotivo come i derby.

Le autorità sono immediatamente intervenute per fornire assistenza al tifoso ferito e hanno avviato un’indagine per identificare e catturare il responsabile dell’aggressione. Questo episodio solleva nuovamente questioni urgenti riguardanti la sicurezza negli stadi e il trattamento dei tifosi, in particolare quelli più vulnerabili.

La comunità calcistica e i club coinvolti hanno espresso il loro sdegno e la loro solidarietà nei confronti della vittima, ribadendo l’importanza di un ambiente sicuro e accogliente per tutti i sostenitori, indipendentemente dalle rivalità sportive. La federazione e le squadre sono chiamate ora a un esame di coscienza per rafforzare le misure di sicurezza e prevenire che simili atti di violenza si ripetano in futuro.