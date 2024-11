Brescia, Cellino: «Non esonero Maran, il problema è qualche giocatore»

Rolando Maran sembrava destinato a lasciare la panchina del Brescia. Tuttavia, a sorpresa, il tecnico non sarà sollevato dall’incarico. A rivelarlo è stato il patron del club, Massimo Cellino, intervistato da Il Giornale di Brescia.

Ecco le sue parole:

«Sapete che non sono uno che tiene gli allenatori per pietà. A Maran posso rimproverare alcune scelte, ma se pensiamo che il problema sia l’allenatore ci facciamo male. Non lo cambio con nessuno e la colpa penso sia più di qualche giocatore. Abbiamo bisogno di mettere più energia nelle gambe e di sgobbare durante la sosta. Nell’ultima sosta, con tutti gli infortunati o acciaccati che avevamo, non abbiamo fatto un bel niente di quello che si doveva fare. Bisogna lavorare più seriamente di quanto fatto finora».