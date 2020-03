Il tecnico del Corigliano, Mangiapane, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole: «Rimane il rimpianto di aver concesso quasi niente al Savoia, purtroppo paghiamo a caro prezzo gli errori. Savoia? La cosa che mi fa rabbia è aver letto il lunedì mattina alcune parole dette da me, quando io non ho rilasciato alcuna dichiarazione, riguardo al fatto che il Corigliano non cercasse punti salvezza contro i campani. Se c’era una squadra che doveva vincere era proprio il Corigliano, onestamente, mi preoccuperei di più di una squadra che si trova seconda in classifica e non riesce a fare un tiro in porta contro di noi. Se questa squadra è seconda in classifica questo la dice lunga sul livello di questo campionato».