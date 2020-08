Avrebbero dovuto pagare un conto di 180 euro ad un ristorante cinese-giapponese di Ciriè, in provincia di Torino, ma tutto ciò che i sette protagonisti della vicenda hanno fatto è stato lasciare un biglietto colmo di minacce sul tavolo con scritto: “Cinesi di m***a, ci avete portato il Covid”, per poi lasciare il locale nascondendosi fra i clienti.

Come riportato da “Torino.repubblica.it”, i titolari del ristorante “Majide” hanno sporto immediatamente denuncia ai carabinieri, sperando di poter risalire agli autori di questo gesto biasimevole attraverso le videocamere della zona. Il proprietario ha dichiarato: «Non è tanto per il conto o per il fatto che siano scappati, ma per gli insulti ricevuti contro la comunità». Di seguito la foto del bigliettino: