Mandelli presenta Modena-Pisa: «Servirà un grande approccio»

Alla vigilia della sfida tra Modena e Pisa, è intervenuto in sede di conferenza stampa l’attuale tecnico dei cardellini Paolo Mandelli per presentare la sfida:

«Settimana? E’ stata sicuramente una buona settimana, con un carico di emozioni importanti. Abbiamo cercato di gestire tutta questa energia positiva che ci è arrivata addosso, andando sia a stemperare un po’ che ad acquisire i lati positivi che ci possono essere vincendo una partita del genere: proveremo a confluire tutto nella partita con il Pisa. Pisa? E’ una squadra forte, costruita per vincere e avanti in classifica. Vola sulle ali dell’entusiasmo, ma tutte le squadre hanno i loro fantasmi, i loro demoni da combattere. Servirà un grande approccio, il Pisa è spesso partito forte e noi dovremo fare altrettanto, anche se non sarà facile».