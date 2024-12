Castori presenta Bari-Sudtirol: «In B si può perdere ma anche vincere con chiunque»

Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha presentato nella conferenza stampa odierna la trasferta di Bari in programma domani:

«La squadra ha lavorato bene, con grande applicazione. Abbiamo fatto progressi rispetto alla prima settimana, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze tattiche. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo seguendo la strada giusta per arrivare a quello che voglio vedere in campo. Rosa? Rispetto all’ultima partita, recuperiamo El Kaouakibi ma perdiamo Vimercati per un infortunio in allenamento. Ceppitelli sta meglio e si è allenato bene. Nonostante qualche assenza, abbiamo un gruppo pronto a dare il massimo in ogni situazione. Approccio alla gara? In Serie B, l’equilibrio è fondamentale. Andremo a Bari per fare la nostra partita, mantenendo sempre grande attenzione in entrambe le fasi di gioco. Dobbiamo essere equilibrati sia nel possesso che nel non possesso, con un alto livello di concentrazione. Non ci sono squadre che dominano per tutta la partita: tutto dipenderà dalla nostra capacità di restare concentrati e di sfruttare le opportunità. Avversario? Il Bari è una squadra forte e completa, con molte soluzioni alternative. Nonostante ciò, ce la giocheremo. In Serie B si può perdere con chiunque, ma anche vincere contro chiunque. Dipenderà da noi, dai progressi fatti in settimana e dalla nostra capacità di affrontare la gara con serenità, fiducia e determinazione».