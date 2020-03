In un’intervista a la “Gazzetta dello sport”, l’attaccante del Lecce, Marco Mancosu, ha lanciato un messaggio di speranza e di unità all’Italia intera, per contrastare questa emergenza, in attesa di poter tornare a concentrarsi sulla conquista della salvezza col suo Lecce. Di seguito alcune delle sue parole riportate da “TMW”: «Penso solo alla salvezza, da raggiungere magari anche con altre mie reti contro qualche big. Siamo stati risucchiati al terzultimo posto, però sapevamo quanto sarebbe stato difficile restare in A. Intanto, l’Italia deve essere grande, tutti insieme possiamo farcela!».