Oggi pomeriggio Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato la sua autobiografia, “La partita della vita”, in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Roberto Mancini, ct della Nazionale e compagno d’avventura con Sampdoria, Lazio e Inter. Ecco alcune delle sue parole:





«Coronavirus? Io sono negativo da oggi pomeriggio. Ne sono uscito e sono contento. Credo che non ci sia nessuno che non creda che non esista. C’è chi lo prende più forte e chi meno, ma l’attenzione deve esserci sempre. Può prenderlo in qualsiasi situazione».