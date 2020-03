Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha parlato così in vista dei prossimi campionati europei: «Ho già in testa alcune scelte, mancano ancora tre mesi e qualcosa può ancora cambiare, ma non molto. Il problema è che posso chiamarne solamente 23. La Nations League? E’ una competizione che dovevamo capire come funzionava. Abbiamo provato tanti giovani e soluzioni diverse, ma nonostante questo siamo arrivati all’ultima partita che ci potevamo ancora qualificare. Giocare per i tre punti è sempre positivo. Io sono fiero della squadra: giochiamo sempre per vincere, magari anche rischiando qualcosa. Di questo sono molto felice, al di là dei record. Perché possiamo vincere gli europei? Perché abbiamo giocatori bravi. Se vincessimo, sarebbe un momento di felicità per tutti gli italiani, visto anche quello che sta succedendo. Sarebbe una grande cosa tornare a vincerli dopo 50 anni».