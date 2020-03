«Quello che sta accadendo è terribile, vediamo molte persone alle quali vengono a mancare i propri cari. Dispiace non poter giocare, ma se risolve questa situazione possiamo tornare in campo anche a giugno. Allenamenti ad aprile? Non conosco tutte le situazioni, credo sia difficile. Prima di ritornare a giocare, i calciatori avranno comunque bisogno di un po’ di allenamento. E’ una situazione anomala che nessuno ha mai vissuto. Se le partite dovessero essere poi recuperate, sarebbero veramente ravvicinate». Queste le parole rilasciate da Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ai microfoni di “Rai Uno”.