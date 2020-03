Nonostante i vari divieti imposti dal governo per fronteggiare la diffusione del Coronavirus in Italia, un chinesiologo aveva deciso, a Modica, di tenere aperta la palestra attigua allo studio e di far svolgere al suo interno attività fisica. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’uomo, però, è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno subito denunciato. I militari hanno fatto scattare un blitz, trovando due persone a svolgere attività fisica. Anche coloro che si erano recati nello studio sono stati denunciati.