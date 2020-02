Intervenuto ai microfoni di “Esquire.com”, Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha parlato dei prossimi Europei di calcio e dei suoi obiettivi futuri. Ecco le sue parole: «La trasformazione dell’Italia dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia? Non è stato semplice, perché venivamo da una mancata qualificazione ai Mondiali, cosa mai successa a mia memoria negli ultimi cinquant’anni. Però abbiamo preso la decisione di dare spazio soprattutto ai giovani che, con qualche giocatore più esperto, avevano voglia di dimostrare molto e di riportare l’Italia dove merita. Siamo migliorati ma dobbiamo lavorare ancora molto. L’Italia deve sempre partire per vincere. Veniamo da buone prestazioni ma gli Europei sono tra quattro mesi e non credo che il girone sarà così semplice come si dice, perché ci sono squadre difficili da affrontare. Vogliamo però essere ottimisti. Futuro? Non ci ho ancora pensato, per il momento il mio obiettivo è riportare in Italia la vittoria di un Europeo e di un Mondiale».