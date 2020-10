Dopo le prime tre giornate di Serie A, torna la Nazionale, che domani sera in amichevole affronterà la Moldavia.

Questo pomeriggio, direttamente dal Centro Tecnico di Coverciano, è intervenuto in conferenza stampa il C.T. degli azzurri Roberto Mancini.

Queste alcune sue parole: «Ho le mie idee e non possono essere condizionate. Non mi va di parlarne, ma in tutta Europa possiamo trovare calciatori in tribuna. Per noi al momento non ci sono grandi problemi, i calciatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì. Le parole di Speranza (“Si parla troppo di calcio e poco di scuola”)? Bisogna pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto come la scuola, non è una cosa superficiale, ma una priorità per il nostro paese. Domani è una partita da vincere. Loro, così come la Bosnia, giocheranno molto chiusi in difesa ma dobbiamo pensare a noi stessi.

Il ranking per noi è fondamentale, non possiamo compromettere quanto fatto nei mesi scorsi. Abbiamo recuperato 8-9 posizioni, ma prima del Mondiale vorremmo recuperarne altre. Sono molto felice del seguito che ha questa nazionale, è la squadra del nostro paese. Caputo ha certamente l’opportunità di giocare. Segna da diverso tempo, sta bene, merita tutto quello che sta ottenendo. Chiesa è un calciatore importante per questa nazionale. Lo era anche alla Fiorentina e lo sarà per la Juventus. E’ una grande opportunità per lui. Emerson? Speravo potesse approdare in una squadra diversa per giocare con continuità. Ci sono pochi italiani rispetto al passato».