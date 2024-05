Manchester United-Tottenham, Old Trafford allagato: la pioggia filtra dal tetto (VIDEO)

L’Old Trafford si è ritrovato completamente allagato. L’abbondante pioggia caduta a Manchester durante la sfida contro il Tottenham, ha portato a diversi allagamenti dentro la struttura. Il tetto dello stadio dei Red Devils non riesce a reggere il peso dell’acqua piovana che inonda le tribune mettendo in fuga i tifosi. Di seguito il video:

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford 😳 pic.twitter.com/CpwvEYLglk

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024