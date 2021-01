Sergio Agüero, attaccante del Manchester City, è risultato positivo al Coronavirus. A dare la notizia è lo stesso attaccante argentino attraverso i propri canali social.

Ecco il suo messaggio: “Dopo essere andato in isolamento per un caso di positività di un contatto stretto, sono risultato positivo al COVID-19. Ho accusato alcuni sintomi e adesso seguirò le istruzioni dei medici per ristabilirmi”.