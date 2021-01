Il Catania è alla ricerca di un attaccante in grado di garantire un certo numero di gol per tentare l’assalto immediato alla promozione in Serie B, passando per i Playoff.

Stando a quanto riferito da “NewsCatania.com”, è Matteo Di Piazza il centravanti fortemente voluto dalla dirigenza rossazzurra, che su precisa richiesta di Mister Giuseppe Raffaele sta cercando di riportarlo al Catania.





La trattativa con il Catanzaro è già ben avviata e le parti sono molto vicine all’accordo. Le parti stanno lavorando ad un’intesa che prevede il prestito del giocatore fino al 30 giugno con diritto di riscatto.