Malusci: «Bari e Palermo potrebbero rientrare in posizione di classifica interessante per i playoff»

News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva Alberto Malusci. L’ex difensore si è espresso su varie tematiche del campionato cadetto dando il suo punto di vista sul campionato:

«Serie B e Sassuolo? Si tratta di una società importante che lo scorso anno è un po’ mancata nel campionato di Serie A. Nonostante le delusioni di una retrocessione che poteva compromettere il progetto di questa squadra, quando c’è una vera programmazione, oltre che una dirigenza sana e lungimirante, arrivano anche e soprattutto i risultati sul campo. La classifica di quest’anno del Sassuolo è emblematica. (…) Sicuramente, i neroverdi hanno tutto per restare al primo posto fino al termine del campionato, anche se le rivali alle spalle faranno di tutto per raggiungerli e metterli in difficoltà. È una squadra che già sa qual è il suo obiettivo da raggiungere, perché è la più equilibrata e compatta rispetto a tutte le altre. Il Pisa mi sta piacendo e Inzaghi ha portato entusiasmo anche a questa città, grazie ai risultati della squadra. (…) Non sono delle sorprese, perché sono già note, però mi piace vedere anche lo Spezia e la Cremonese che si contendono il secondo posto. Se proprio devo individuare una squadra che si stia comportando da ‘sorpresa’, direi che il Cesena rientra tra quelle, considerando che è una neopromossa. Anche Bari e Palermo, alla lunga, potrebbero rientrare in una posizione di classifica interessante per i Playoff, perché hanno organici con individualità importanti e hanno una certa esperienza».