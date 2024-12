Cesena, Celia: «Shpendi attaccante forte. Se continua così dopo la salvezza potremo pensare a qualcosa di più»

Il calciatore del Cesena Celia, si è espresso a TeleRomagna nella trasmissione PianetaBianconero per analizzare la stagione disputata fin qui. Inoltre ha parlato anche della stagione di Sphendi:

«Noi siamo Tranquilli, dobbiamo pensare in questo momento prima a salvarci. Shpendi è un attaccante forte, se continuerà così è chiaro che dopo la salvezza potremo pensare a qualcosa di più. Giocare in casa per noi è un plus, c’è come una strana magia quando giochiamo al Manuzzi. In trasferta qualcosa ci sta mancando, sebbene abbiamo perso immeritatamente contro le prime 3 della classe più la Samp. Sulla prossima gara? Ci aspetta un finale di girone complicato. Il Bari è una quadra aggressiva, che presa a tutto campo uomo contro uomo. Non danno punti di riferimento, Dorval si sposta molto, i trequartisti anche si allargano sugli esterni. È una squadra forte, hanno idee chiare e le sanno mettere in pratica. Il tifo del San Nicola poi si sente».