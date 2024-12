Sassuolo, Mulattieri: «Serie B? Vorremmo vincere tutte le partite e andare più in alto possibile»

In questi istanti Milan e Sassuolo sono in campo a San Siro per la sfida valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio, l’attaccante dei neroverdi Samuele Mulattieri ha parlato ai microfoni di Mediaset:

«Il Milan non ha bisogno di presentazioni, in campo ci sono dei fenomeni. Noi dovremo sfruttare tutto ciò che ci concederanno. Serie B? Per quanto riguarda il campionato giornata dopo giornata vorremmo vincere tutte le partite e andare più in alto possibile».