Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Salvatore Floriano, capitano del Licata, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al calciatore rosanero mentre si contendono un pallone. Ecco il messaggio del capitano del Licata: “Si ora la prendi tu. Grandi tutti dal Tifo alla squadra a tutti , grande gruppo di uomini , oggi è STORIA… grazie Dio per questa altra gioia LICATA-PALERMO 2-0”. In basso il post in questione.