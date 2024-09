Maltempo a Bergamo, Atalanta-Como a rischio rinvio: alle 21:15 nuovo sopralluogo

Alle 20:45 era previsto il fischio d’inizio di Atalanta-Como, ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A. Le continue piogge incessanti minacciano il regolare svolgimento dell’incontro: il terreno di gioco del Gewiss Stadium, come si è potuto vedere dal riscaldamento dei giocatori, è zuppo d’acqua. Dopo un primo sopralluogo effettuato pochi istanti fa, l’arbitro Tremolada e i due capitani, De Roon e Cutrone, sono rientrati negli spogliatoi per svolgere il test del rimbalzo del pallone. Le due squadre dovranno aspettare un massimo di 45 minuti come da regola. Nuovo sopralluogo alle 21:15.

