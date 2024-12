Malore Bove: Palladino e alcuni giocatori presenti all’ospedale di Careggi

C’è molta apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, accasciatosi sul campo di gioco durante Fiorentina-Inter e trasportato subito all’ospedale di Careggi. Fortunatamente, il giocatore è cosciente e, stando a quanto riportato dal club viola sul sito ufficiale, dagli accertamenti sono stati esclusi danni acuti. Il centrocampista di proprietà della Roma verrà rivalutato nelle prossime 24 ore. Intanto non manca il sostegno da parte della sua squadra. Come si legge su FirenzeViola.it il tecnico Raffaele Palladino e una corposa delegazione di giocatori, tra cui Biraghi, Martinez Quarta, Ranieri, Terracciano e Mandragora si sono presentati all’ospedale per mostrare vicinanza al ragazzo.

Continue Reading