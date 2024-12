Cacciato via da Trigoria: “Era un periodo di prova, non ti vogliamo più” | Ranieri lo scopre da una mail

Mandato via dopo pochissimi giorni e con un annuncio netto: il tecnico giallorosso non ci può credere e lo scopre con una mail.

La Roma sta vivendo una stagione davvero surreale. Partita con grande entusiasmo a causa della campagna acquisti estiva, che ha portato in rosa diversi elementi di livello, adesso il club capitolino si trova addirittura invischiato nella lotta per non retrocedere. Pessimi risultati, calciatori che non stanno rendendo come previsto e tre cambi di panchina hanno gettato nel caos la Magica, che deve provare a risollevarsi quanto prima.

Lo sa bene Claudio Ranieri, arrivato nelle scorse settimane dopo l’addio di Ivan Juric, e che è al lavoro per dare una grossa mano alla squadra del suo cuore. E’ a lui che la società della famiglia Friedkin ha deciso di affidarsi per evitare danni irreparabili, e il tecnico, nonostante lo scorso anno avesse annunciato il ritiro, si è subito messo a disposizione.

Di recente però è stato lo stesso allenatore ex di Juve e Inter a ricevere una notizia davvero clamorosa tramite un comunicato chiarissimo. La proprietà statunitense ha infatti deciso di cacciarlo via immediatamente, in quanto il suo era semplicemente un periodo di prova.

La famiglia Friedkin lo manda via dopo pochi giorni

Qualche settimana fa la Roma, per provare a rialzarsi, ha deciso addirittura di ingaggiare uno psicologo. Nella Capitale è dunque arrivato Tim Coates, esperto nel settore e che in passato aveva già collaborato con altri club importanti. Tuttavia, almeno secondo l’opinione della famiglia Friedkin, il suo lavoro non è servito granché.

Le cose infatti non sono migliorate, e anche per questa ragione si è deciso di dargli il benservito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti la società giallorossa ha congedato lo psicologo dicendogli: “Il periodo di prova è finito, non intendiamo proseguire”.

Ranieri approva

A quanto pare questa decisione è stata avallata da Claudio Ranieri, che crede di poter uscire da questa terribile situazione senza l’aiuto di persone esterne al suo staff.

Staremo a vedere dunque se il mister riuscirà in questa impresa, oppure se ci sarà bisogno di ben altro. La cosa certa è che la cacciata anche dello psicologo mette ancora una volta in mostra il caos che si sta vivendo a Trigoria.