Malore Bove, Marotta: «Il calcio è una comunità. In queste situazioni bisogna stringersi»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi dopo la sospensione di Fiorentina-Inter, rilasciando le seguenti parole ai giornalisti presenti in merito alla situazione di Edoardo Bove:

«Volevo solo mandare un messaggio: come presidente dell’Inter – si legge su TuttoMercatoWeb.com – in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia del ragazzo. Il calcio è una comunità e quando si vivono queste emozioni così, particolarmente negative, bisogna stringersi. Da qui è nata la decisone spontanea da parte di giocatori, staff, dirigenti e arbitro di interrompere la gara. Un gesto spontaneo, è il minimo che si potesse fare. Ho parlato con Pradè in questi minuti, la speranza è che Bove possa uscire velocemente da questa situazione drammatica. Gli auspico una pronta guarigione».