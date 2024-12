Fiorentina, il messaggio di Commisso a Bove: «Forza Edoardo, sei un ragazzo con un grande carattere»

Anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dedica un messaggio di auguri di guarigione a Edoardo Bove, accasciatosi sul campo dell’Artemio Franchi durante la gara contro l’Inter e poi trasportato all’ospedale di Cariggi. Attraverso il proprio profilo X, il club viola ha postato le parole che il numero uno del club ha rivolto al ragazzo: “Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti”. Commisso è in costante collegamento con Firenze dagli Stati Uniti per supportare Edoardo e i suoi familiari.

